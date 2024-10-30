Синоптик Шувалов названным сильным преувеличением, что климат в Петербурге может стать похожим на гренландский

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Gazeta.SPb прокомментировал слова климатолога и биофизика Алексея Карнаухова, который сообщил, что климат в Петербурге может стать холоднее, чем в Гренландии.

Синоптик назвал это сравнение сильным преувеличением несмотря на то, что южная часть Гренландии расположена примерно на той же широте, что и город на Неве. Течение Гольфстрим обогревает не только Европу, но и европейскую часть России.

«Замедление, но не остановка Гольфстрима происходит. Это циклический процесс, он вряд ли закончится полной остановкой», — сказал специалист.

По словам Шувалова, в Петербурге, напротив, на фоне глобального потепления будет происходить повышение температуры. Особенно это будет заметно в зимние месяцы.