Синоптик Шувалов назвал радиационный туман, прогнозируемый в Москве, обыденностью

Образование радиационного тумана, который накроет Москву на этой неделе, связано с высвобождением солнечной энергии. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, в летний период такой туман провоцирует появление росы, в осенний — заморозков.

«Радиационный туман означает, что при ясной погоде излучение поверхности земли настолько далеко, что происходит охлаждение приземного слоя», — пояснил синоптик.

Он также отметил, что данное атмосферное явление — обыденность. Ничего общего с опасной радиоактивностью оно не имеет.