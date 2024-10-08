Синоптик Шувалов назвал радиационный туман, прогнозируемый в Москве, обыденностью

Образование радиационного тумана, который накроет Москву на этой неделе, связано с высвобождением солнечной энергии. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, в летний период такой туман провоцирует появление росы, в осенний — заморозков.
«Радиационный туман означает, что при ясной погоде излучение поверхности земли настолько далеко, что происходит охлаждение приземного слоя», — пояснил синоптик.
Он также отметил, что данное атмосферное явление — обыденность. Ничего общего с опасной радиоактивностью оно не имеет.
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