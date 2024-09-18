Синоптик Шувалов назвал 18 сентября последним днем летнего тепла в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что 18 сентября станет последним днем с летней погодой в столице, после чего температура начнет снижаться.

По словам эксперта, воскресенье станет самым холодным днем второй половины недели, когда дневная температура упадет до +13…+15 градусов, а ночная — до +3…+8 градусов.

В Подмосковье температура может опуститься до -1 градуса, и это приведет к первым осенним заморозкам, отметил Шувалов.

Он также добавил, что скорость ветра может достигать 2—7 метров в секунду.