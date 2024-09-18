Синоптик Шувалов назвал 18 сентября последним днем летнего тепла в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT, что 18 сентября станет последним днем с летней погодой в столице, после чего температура начнет снижаться.
По словам эксперта, воскресенье станет самым холодным днем второй половины недели, когда дневная температура упадет до +13…+15 градусов, а ночная — до +3…+8 градусов.
В Подмосковье температура может опуститься до -1 градуса, и это приведет к первым осенним заморозкам, отметил Шувалов.
Он также добавил, что скорость ветра может достигать 2—7 метров в секунду.
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