Синоптик Шувалов допустил, что снегопады в Москве могут побить рекорды 1966 года

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что снегопады в Москве в этом сезоне могут превзойти события 60-летней давности.

Специалист отметил, что в 1966 году высота снежного покрова достигала 62 и 64 сантиметров и держалась несколько дней подряд.

«Именно в 1966 году 14 февраля выпало наибольшее количество осадков за сутки — 33,5 миллиметра», — добавил он.

Шувалов подчеркнул, что текущий снегопад может увеличить снежный покров на 15 сантиметров, приведя его к отметке в 45–47 сантиметров. На взгляд синоптика, есть «очень неплохие шансы» побить прежний рекорд.