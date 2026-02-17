Синоптик Шувалов допустил, что снегопады в Москве могут побить рекорды 1966 года
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT, что снегопады в Москве в этом сезоне могут превзойти события 60-летней давности.
Специалист отметил, что в 1966 году высота снежного покрова достигала 62 и 64 сантиметров и держалась несколько дней подряд.
«Именно в 1966 году 14 февраля выпало наибольшее количество осадков за сутки — 33,5 миллиметра», — добавил он.
Шувалов подчеркнул, что текущий снегопад может увеличить снежный покров на 15 сантиметров, приведя его к отметке в 45–47 сантиметров. На взгляд синоптика, есть «очень неплохие шансы» побить прежний рекорд.