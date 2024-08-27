Синоптик Шувалов: 30-градусная жара в ближайшие дни ожидается в Орловской, Брянской и Рязанской областях

В ближайшие дни жаркая погода под 30 градусов настигнет сразу несколько российских областей в европейской части страны. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жара придет в Орловскую, Брянскую и Рязанскую области.

«Здесь ожидается 27-28 градусов, и это, прямо скажем, очень хорошая температура для последних дней лета», — сказал специалист.

Шувалов отметил, что в более северных регионах страны температурный фон будет ниже на пару градусов.