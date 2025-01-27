Синоптик Шувалов: 27 января стал самым теплым днем зимы за всю историю наблюдений

На этой неделе в центре Европейской части России установится рекордно теплая погода для конца января. Об этом рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с сайтом «Мир24» .

Так, утром 27 января в Москве был установлен новый температурный рекорд зимы, превзойдя показатель 1914 года. В течение недели ночные температуры останутся положительными, а днем воздух прогреется до +3…+7 градусов, отметил специалист.

Новые рекорды ожидаются более чем в ста городах региона. Осадков почти не будет, кроме слабых дождей в середине недели. Снежный покров отступит на 300-400 километров севернее, ветер будет умеренным, давление постепенно повысится, подчеркнул синоптик Шувалов.