Синоптик Шихов спрогнозировал приток арктического воздуха в Пермском крае

В Пермском крае к концу рабочей недели прогнозируется резкое похолодание из-за притока арктического воздуха. Такой прогноз дал синоптик Андрей Шихов, сообщило Ura.ru .

Эксперт также предупредил местных жителей о сильных дождях.

«В Прикамье можно рассчитывать на прекращение осадков в выходные дни. Это связано с тем, что в тылу циклона над ЕТР образуется антициклон», — отметил специалист.

Шихов уточнил график прихода холодов: холодный воздух начнет поступать в пятницу. На севере края температура упадет уже ночью, а на остальной территории — утром и днем.