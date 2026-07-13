Синоптик Шихов спрогнозировал приток арктического воздуха в Пермском крае
В Пермском крае к концу рабочей недели прогнозируется резкое похолодание из-за притока арктического воздуха. Такой прогноз дал синоптик Андрей Шихов, сообщило Ura.ru.
Эксперт также предупредил местных жителей о сильных дождях.
«В Прикамье можно рассчитывать на прекращение осадков в выходные дни. Это связано с тем, что в тылу циклона над ЕТР образуется антициклон», — отметил специалист.
Шихов уточнил график прихода холодов: холодный воздух начнет поступать в пятницу. На севере края температура упадет уже ночью, а на остальной территории — утром и днем.