Синоптик Шихов: самым жарким днем в Пермском крае в ближайший период будет 5 июля

Доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с изданием Properm.ru рассказал, что пятница, 5 июня, станет самым жарким днем в регионе в ближайшее время. Воздух в этот день прогреется до +36 градусов.

В субботу в регионе будет небольшой спад температур — в этот день прогнозируется около +30 градусов. В воскресенье, 7 июля, во второй половине дня в край придет холодный фронт со стороны запада.

В понедельник, 8 июля, температура воздуха упадет еще на несколько градусов, добавил Шихов.

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