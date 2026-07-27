Синоптик Шихов рассказал, что в Пермском крае рекордную жару сменит похолодание

Начало недели в Пермском крае будет жарким, но к концу недели температура приблизится к норме или опустится ниже. Ожидается два этапа похолодания — со вторника на среду и с четверга на пятницу, а также избыток осадков в период с четверга по воскресенье. Об этом сообщил синоптик Андрей Шихов, его слова привел сайт URA.RU .

По данным эксперта, понедельник станет самым жарким днем недели. В большинстве районов края температура достигнет +33…+35 градусов, а в Чердыни может быть близко к рекорду июля (+33,8 градуса). Однако уже во вторник начнутся грозы из-за приближения фронтальной зоны с запада, и температура начнет снижаться. Синоптик предупредил об опасности шквалов ветра со скоростью до 20–25 м/с и более.

Во вторник днем температура опустится до +28…+33 градусов, в Перми — до +30…+32 градусов. В ночь на среду фронтальная зона продолжит проходить через край, и грозы могут продолжиться.

Днем в более прохладной воздушной массе сформируется слабый барический гребень, и осадки станут маловероятны. Температура составит +23…+28 градуса. Ночь на четверг будет значительно прохладнее (+13…+18 градусов по краю), а днем температура снова поднимется — до +25…+30 градусов. Вечером ожидается смещение холодного фронта, который принесет сильные ливни.