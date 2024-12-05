Синоптик Шепоренко пообещала жителям Свердловской области теплую и малоснежную зиму

Грядущая зима в Свердловской области будет теплой и малоснежной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шепоренко.

По ее словам, средняя температура этой зимой в регионе будет выше нормы. Чуть привычнее погода будет в конце декабря и начале января. Но потом снова придет потепление.

Синоптик отметила, что даже колебания низких температур все равно будут происходить на повышенном для зимнего времени уровня.