Синоптик Шепоренко пообещала жителям Свердловской области теплую и малоснежную зиму
Грядущая зима в Свердловской области будет теплой и малоснежной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шепоренко.
По ее словам, средняя температура этой зимой в регионе будет выше нормы. Чуть привычнее погода будет в конце декабря и начале января. Но потом снова придет потепление.
Синоптик отметила, что даже колебания низких температур все равно будут происходить на повышенном для зимнего времени уровня.
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