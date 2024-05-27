Синоптик Шепоренко пообещала теплое начало июня в Свердловской области
В середине недели, 29 мая, Свердловскую область может накрыть последняя волна заморозков. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко в беседе с Ura.ru.
По ее словам, начало лета обещает быть теплым. Такая погода придет в регион из европейской части России в период с 31 мая по 2 июня.
Согласно данным Telegram-канала «Уральский Гидрометцентр», в ближайшее время воздух прогреется до +20…+25 градусов. Кроме того, в течение недели не ожидаются существенные осадки.
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