Синоптик Шепоренко пообещала теплое начало июня в Свердловской области

В середине недели, 29 мая, Свердловскую область может накрыть последняя волна заморозков. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко в беседе с Ura.ru .

По ее словам, начало лета обещает быть теплым. Такая погода придет в регион из европейской части России в период с 31 мая по 2 июня.

Согласно данным Telegram-канала «Уральский Гидрометцентр», в ближайшее время воздух прогреется до +20…+25 градусов. Кроме того, в течение недели не ожидаются существенные осадки.