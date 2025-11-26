Синоптик Шенгелай рассказала, что теплая погода сохранится в Крыму до конца ноября

Относительно теплая погода без осадков продержится на территории Крыма до начала екабря. Об этом рассказала заместитель начальника регионального Гидрометцентра и главный синоптик Вероника Шенгелай в эфире телеканала «Крым24» .

Как отметила специалист, вплоть до 29 ноября полуостров будет находиться под влиянием антициклона. Ночные температуры составят +5-10 градусов, днем воздух прогреется до +13-18 градусов.

Погода изменится после прохождения холодного атмосферного фронта. В начале декабря в республике ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до +4-9 градусов ночью и +8-13 градусов днем, подчеркнула Шенгелай.