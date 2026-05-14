Синоптик Сенна рассказала, что в ХМАО после похолодания ожидается жара до 31 градуса

После периода снежных штормов и резкого похолодания в Ханты-Мансийском автономном округе вновь начнет подниматься температура. Согласно прогнозам, уже к выходным в некоторых районах воздух может прогреться до +31 градуса. Об этом URA.RU сообщила синоптик Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Сенина.

Синоптик отметила, что уже 14 мая днем ожидается температура от +13 до +18 градусов, а на востоке округа — до +10 градусов. На следующий день, 15 мая, пройдет холодный фронт с кратковременными дождями и грозами, при этом местами воздух может прогреться до +27 градусов.