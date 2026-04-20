Синоптик Сенина рассказала, что в ХМАО ожидается потепление

В Югре на этой неделе прогнозируется постепенный переход от ночных заморозков к более теплой погоде. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные Ханты-Мансийского ЦГМС.

Синоптик Светлана Сенина рассказала, что до 21 апреля регион будет находиться под влиянием холодной арктической воздушной массы.

«21-го числа мы еще будем находиться в арктической холодной воздушной массе. Это значит низкие температуры ночью — отрицательные», — отметила она.

Однако уже 22 апреля начнется небольшое потепление. Дневные температуры на большей части округа перейдут в положительные значения, но ночью все еще сохранится минус. Осадков в этот день не ожидается.

С 24–25 апреля, а особенно к 25–26 числам, ожидаются более заметные изменения. Ночью будут переходные температуры — от слабоотрицательных к слабо положительным, а днем ожидается от +4 до +9 градусов.

К концу недели потепление усилится благодаря влиянию циклона, который будет перекрывать доступ холодного воздуха с севера и обеспечит поступление более теплых воздушных масс.