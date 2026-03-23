Синоптик Сенина предупредила, что резкое похолодание с метелями ожидается в ХМАО в конце марта

Значительное снижение температуры прогнозируется в конце недели на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила синоптик регионального ЦГМС Светлана Сенина в интервью URA.RU .

Сейчас в округе сохраняется относительно мягкая погода. Однако с запада начинает влиять периферия антициклона, а на востоке уходит циклон. Из-за этого в восточных районах ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду и снег, тогда как на западе осадки постепенно прекратятся.

«Сейчас складывается следующая синоптическая ситуация: по востоку округа отходит циклон, с запада начинает влиять периферия антициклона», — пояснила Сенина.

Она уточнила, что до 28 марта в округе сохранится ровный температурный фон. В ближайшие дни температура останется относительно теплой. Ночью ожидается от минус одного до минус шести градусов, днем — от плюс трех до плюс восьми. При этом 24–25 марта усилится ветер юго-западного и западного направления до 9–14 метров в секунду. Уже 26 марта он начнет ослабевать, а погодные условия станут более комфортными.

Резкое изменение погоды начнется с 28 марта. По северу округа сформируется ложбина с холодным фронтом, который 29 марта пройдет через территорию региона. Это приведет к осадкам в виде снега, метелям и усилению ветра.