Синоптик Пулин: теплая погода в Свердловской области может сохраниться до октября

Синоптик Алексей Пулин составил прогноз погоды для Свердловской области на ближайшие дни. Потепление, которое пришло в регион со стороны Средиземного моря, может продлиться до октября, передал «ФедералПресс».
По словам эксперта, такие условия будут сохраняться, пока над Казахстаном находится антициклон. Есть вероятность, что теплая погода продлится на Среднем Урале до конца следующей недели.
Согласно данным Уралгидрометцентра, остаток сентября дневная температура воздуха составит +14…+19 градусов. Это на 3-5 градуса выше климатической нормы.
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