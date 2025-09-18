Синоптик Пулин сообщил о скором завершении «бабьего лета» в Свердловской области

Теплая погода в Свердловской области близится к завершению, вслед за ней придут дожди и холодные дни. Об окончании «бабьего лета» рассказал синоптик Алексей Пулин, сообщил tagilcity.ru .

По его словам, уже 20–21 сентября территорию региона накроют осадки. Климат изменится, погода станет прохладнее.

Как пояснил специалист, 18 и 19 сентября столица Среднего Урала продолжит наслаждаться теплой и ясной погодой. Однако затем дневные температуры могут опуститься до +16 градусов.