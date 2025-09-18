Синоптик Пулин сообщил о скором завершении «бабьего лета» в Свердловской области
Теплая погода в Свердловской области близится к завершению, вслед за ней придут дожди и холодные дни. Об окончании «бабьего лета» рассказал синоптик Алексей Пулин, сообщил tagilcity.ru.
По его словам, уже 20–21 сентября территорию региона накроют осадки. Климат изменится, погода станет прохладнее.
Как пояснил специалист, 18 и 19 сентября столица Среднего Урала продолжит наслаждаться теплой и ясной погодой. Однако затем дневные температуры могут опуститься до +16 градусов.
