Синоптик Пулин рассказал, что погоду в Свердловской области на этой неделе будет определять антициклон Quentin

На этой неделе в Свердловскую область придет антициклон Quentin, который и будет определять погоду в регионе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал уральский синоптик Алексей Пулин, написал «ФедералПресс» .

Так, в ближайшие дни в области установится теплая погода с температурой на несколько градусов выше нормы. Бабье лето может продержаться до 18–19 сентября.

Ночные заморозки, по словам специалиста, затронут восточную и северную части региона. В Екатеринбурге днем ожидается до +20 градусов.