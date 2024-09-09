Синоптик Пулин рассказал, что погоду в Свердловской области на этой неделе будет определять антициклон Quentin

На этой неделе в Свердловскую область придет антициклон Quentin, который и будет определять погоду в регионе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал уральский синоптик Алексей Пулин, написал «ФедералПресс».
Так, в ближайшие дни в области установится теплая погода с температурой на несколько градусов выше нормы. Бабье лето может продержаться до 18–19 сентября.
Ночные заморозки, по словам специалиста, затронут восточную и северную части региона. В Екатеринбурге днем ожидается до +20 градусов.
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