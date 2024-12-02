Синоптик Пулин: холодный фронт принесет непогоду в Свердловскую область

Синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» предупредил жителей Свердловской области о непогоде в регионе в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

По его словам, холодный фронт и антициклон принесут похолодание в четверг, 5 декабря. По предварительным данным, осадки во время холодного фронта будут небольшими.

«За фронтом вторжение холодного воздуха произойдет по восточной периферии антициклона, который к тому времени выйдет со стороны Скандинавии на европейскую территорию страны», — сказал он.

Температура воздуха в Свердловской области в начале недели будет находиться на отметке +1 градус.