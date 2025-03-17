Синоптик Позднякова: зимняя погода продержится в Москве до выходных

По словам эксперта, температура будет колебаться от -1 до +1 градуса — холоднее, чем обычно. Такие условия сохранятся до конца рабочей недели.

В ночь на 18 марта прогнозируют небольшой снег и похолодание до -4…-6 градусов в городе, а по области может быть и до -9 градусов. Днем в столице ожидается температура 0…+2 градуса, в регионе — -1…+3 градуса. Северный ветер не даст москвичам почувствовать тепло. Ближе к выходным погода улучшится, заверила синоптик.