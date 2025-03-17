Синоптик Позднякова: зимняя погода продержится в Москве до выходных

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве. Сегодня, 17 марта, местных жителей ждет небольшой снегопад, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, температура будет колебаться от -1 до +1 градуса — холоднее, чем обычно. Такие условия сохранятся до конца рабочей недели.
В ночь на 18 марта прогнозируют небольшой снег и похолодание до -4…-6 градусов в городе, а по области может быть и до -9 градусов. Днем в столице ожидается температура 0…+2 градуса, в регионе — -1…+3 градуса. Северный ветер не даст москвичам почувствовать тепло. Ближе к выходным погода улучшится, заверила синоптик.
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