Синоптик Позднякова заявила, что Метеобюро Москвы не прогнозирует сильных дождей

Гидрометцентр РФ объявил о введении желтого уровня погодной опасности в Москве и Московской области из-за ожидаемого сильного дождя. Ситуацию прокомментировала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По ее словам, количество осадков составит примерно 10–12 миллиметров.

«У нас нет оснований, чтобы придавать погоде статус „сильного дождя“», — подчеркнула синоптик.

Как пояснила Позднякова, осадки действительно будут интенсивнее, чем те, что наблюдались ранее, однако бюро не считает такие условия опасными или неблагоприятными.