Синоптик Позднякова заявила, что Метеобюро Москвы не прогнозирует сильных дождей
Гидрометцентр РФ объявил о введении желтого уровня погодной опасности в Москве и Московской области из-за ожидаемого сильного дождя. Ситуацию прокомментировала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По ее словам, количество осадков составит примерно 10–12 миллиметров.
«У нас нет оснований, чтобы придавать погоде статус „сильного дождя“», — подчеркнула синоптик.
Как пояснила Позднякова, осадки действительно будут интенсивнее, чем те, что наблюдались ранее, однако бюро не считает такие условия опасными или неблагоприятными.