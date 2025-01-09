Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождливых выходных

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что Москва в выходные попадет под влияние атлантического циклона.

По ее словам, в субботу, 11 января, ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура составит 0…2 градуса, а днем — 2…4 градуса. Скорость южного ветра составит около 5–10 метров в секунду.

В воскресенье, 12 января, погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег. Ночная температура воздуха будет около 0 градусов, дневная — 1…3 градуса. Погода на старый Новый год будет схожа с той, какая была в ночь с 31 декабря на 1 января, подчеркнула Позднякова.