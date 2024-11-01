Синоптик Позднякова: в Москве ожидается типичная неприятная осенняя погода

Начало ноября в Москве сопровождается изменениями синоптической ситуации. Жителей столицы ожидает типичная неприятная осенняя погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT .

По ее словам, в настоящее время условия определяет глубокий многоцентровый атлантический циклон. Он принесет в город сильные дожди и мощный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Синоптик отметила, что уже 2 ноября на Москву может обрушиться снег. Кроме того, есть вероятность образования гололедицы. Сильный ветер будет способствовать подмерзанию осадков, выпавших за ночь, пояснила эксперт.