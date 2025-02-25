Синоптик Позднякова: в ближайшие двое суток в Москве ожидается похолодание

Она сообщила, что погоду в ближайшие дни будет формировать зона высокого атмосферного давления. В течение ближайших двух суток ожидается приход облачности и холода. Ночью температура опустится до значений от -10 до -14 градусов, а днем температура будет колебаться около нуля градусов, варьируясь от -3 до +1 градусов.

Позднякова добавила, что начиная с четверга температура начнет постепенно подниматься, сопровождаясь увеличением облачности. К концу недели дневная температура будет составлять от -3 до +2 градусов, а ночная — от -5 до -10 градусов. Таким образом, температурный режим приблизится к средним климатическим нормам.