Синоптик Позднякова: температура в Москве в начале недели будет ниже климатической нормы | 360°

Общество 13 мая 2024, 13:40 Синоптик Позднякова: температура в Москве в начале недели будет ниже климатической нормы

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В начале недели в столичном регионе температурные значения будут ниже климатической нормы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе сRT.

По прогнозам синоптика, в предстоящие две ночи минимальная температура будет в пределах +2 градусов. Днем столбики термометров будут варьироваться от +12 до +15 градусов. Северо-западный ветер начнет ослабевать, существенных осадков не ожидается.

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Наиболее неблагоприятная погода в Москве прогнозируется в пятницу, 17 мая — ее будет определять атмосферный фронт, отметила Позднякова.