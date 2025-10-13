Синоптик Позднякова спрогнозировала выпадение трети месячной нормы осадков за сутки в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила сайту телеканала « Звезда », что 13 октября в столице ожидается выпадение около трети месячной нормы осадков.

По словам синоптика, на протяжении всей недели в столичном регионе прогнозируется холодная погода. Кроме того, будут наблюдаться смешанные осадки. Ночью температура воздуха может опуститься до нуля градусов.

Как пояснила специалист, во вторник, 14 октября, ливни прекратятся, но в последующие дни продолжатся слабые осадки. Москва и область останутся под влиянием пасмурного циклона.