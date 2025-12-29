Синоптик Позднякова спрогнозировала морозы до -17 градусов в Москве в ночь на 2 января

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в беседе с RT , что на этой неделе температура в Москве может опуститься до −17 градусов.

По ее словам, в городе ожидаются снегопады. В ночь на 30 декабря столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, на 31-е — -8…-10 градусов, в новогоднюю ночь — −13…−15 градусов.

Специалист допустила, что ночь на 2 января станет самой холодной на текущей неделе. Так, в российской столице температура может опуститься до -17 градусов.