Синоптик Позднякова сообщила, что значительных колебаний температуры в Москве в ближайшее время не предвидится

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что значительных колебаний температуры в Москве в ближайшее время не предвидится.

По словам эксперта, до конца рабочей недели похолодания не ожидается.

«Дневная температура будет держаться в пределах +13...+17 градусов», — отметила она.

Однако, по прогнозам Татьяны Поздняковой, 3 апреля в Москве наиболее вероятны осадки. После этого температура начнет снижаться.

«5 апреля мы ожидаем погоду без осадков, но температура будет находиться уже в пределах +10...+15 градусов», — добавила специалист.