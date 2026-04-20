Синоптик Позднякова сообщила, что в последнюю пятидневку апреля в Москву ненадолго вернется тепло

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в последнюю пятидневку апреля в Москву может ненадолго вернуться тепло. Температура воздуха поднимется примерно до 15 градусов, но стабильно теплой погоды до конца месяца не ожидается, написала «Москва 24» .

По словам синоптика, 21 апреля дневная температура может повыситься до 8–10 градусов. Самым комфортным днем может стать среда, 22 апреля. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а дневная температура составит около 10 градусов.

В конце недели погоду определит высотный циклон. Атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, также ожидаются облачность и дожди различной интенсивности. Преобладающая температура ночью — от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем — в пределах плюс 6–11 градусов, что ниже климатической нормы.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что такая погода придет из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров.