Синоптик Позднякова сообщила, что в последнюю пятидневку апреля в Москву ненадолго вернется тепло
Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в последнюю пятидневку апреля в Москву может ненадолго вернуться тепло. Температура воздуха поднимется примерно до 15 градусов, но стабильно теплой погоды до конца месяца не ожидается, написала «Москва 24».
По словам синоптика, 21 апреля дневная температура может повыситься до 8–10 градусов. Самым комфортным днем может стать среда, 22 апреля. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а дневная температура составит около 10 градусов.
В конце недели погоду определит высотный циклон. Атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, также ожидаются облачность и дожди различной интенсивности. Преобладающая температура ночью — от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем — в пределах плюс 6–11 градусов, что ниже климатической нормы.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что такая погода придет из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров.