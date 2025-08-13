Синоптик Позднякова сообщила, что сильной жары в Москве не ожидается

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что сильной жары в Москве не ожидается.

«Погода крайне неустойчивая и меняется каждый день. И видение процессов тоже меняется каждый день. Сегодня мы ожидаем местами небольшой кратковременный дождь, а температура будет составлять +22...+24 градуса», — сказала она.

Синоптик добавила, что ночь на четверг, 14 августа, будет теплой и без осадков, а днем температура поднимется до +20...+22 градуса.

В пятницу и субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночи станут прохладнее, а температура днем в пятницу составит +22...+24 градуса, в субботу — выше +25 градусов, отметила специалист.

Однако в воскресенье, 17 августа, характер погоды изменится из-за холодного атмосферного фронта, который принесет дожди и понижение температуры, заключила Позднякова.