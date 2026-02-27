Синоптик Позднякова сообщила, что к началу календарной весны температура воздуха приблизится к климатической норме

Метеорологи дают прогноз погоды на начало весны для жителей Москвы и Подмосковья. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью радио Sputnik сообщила, что к началу календарной весны температура воздуха приблизится к климатической норме и даже превысит ее.

«Именно 28 февраля мы ожидаем слабую оттепель. Оттепельная погода у нас сохранится в дневные часы и 1, и 2 марта. Температура воздуха будет повышаться до небольших положительных значений, до +1, там +3 градусов», — рассказала Позднякова.

Однако теплая погода будет недолгой: уже 3 марта прогнозируется наступление холодного фронта и понижение температуры до отрицательных значений. Поэтому значительного таяния снега пока ожидать не стоит. Высота снежного покрова будет уменьшаться постепенно, максимум на один-два сантиметра за счет уплотнения снега под действием собственной тяжести.

Метеоролог предупреждает, что исключать новые атаки циклонов не стоит. Хотя первая декада марта не добавит снега, дальнейшее развитие событий предсказать сложно. Бывают годы, когда в марте на регион обрушиваются южные циклоны с обильными снегопадами. Если же март действительно окажется с положительной аномалией температуры, можно рассчитывать на постепенное таяние ранее выпавшего снега. В таком случае к первой декаде апреля от снежного покрова в Москве может остаться немного, но в Подмосковье снега больше, и он лежит очень неравномерно.