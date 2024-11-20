Синоптик Позднякова: с четверга по субботу в Москве ожидается штормовой ветер и огромное количество осадков

Сложная система атмосферных фронтов сразу двух циклонов принесет трехдневное ненастье в Москву. Непогода продлится в столице с четверга по субботу, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с kp.ru .

По ее словам, дождь начнется утром 21 ноября и усилится к 15:00. Ливень будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -2 градусов.

В результате дождь превратится в обильный снегопад. В зависимости от районов высота снежного покрова составит от пяти до 12 сантиметров. С воскресенья ожидается похолодание, ночная температура упадет до -6 градусов, днем — около нуля, резюмировала Позднякова.