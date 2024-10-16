Синоптик Позднякова рассказала московским дачникам, что розы укрывать еще рано

Первый снег, который выпал в Московском регионе 14 октября, удивил многих дачников. Тем не менее, не стоит впадать в панику, сообщил Life со ссылкой на синоптика Татьяну Позднякову из информационного агентства «Метеоновости».

По ее словам, укрывать розы пока рано, они не боятся первого снега. Это требуется, когда среднесуточная температура начинает опускаться ниже нуля, что обычно происходит в начале ноября. К тому же, многие дачники уже посадили чеснок, а некоторые еще не сменили шины на зимние.

С приходом первого снега нужно обрезать все цветы, которые остались на участке. Например, гортензии, которые сейчас все еще цветут, достаточно хрупкие, и их следует обрезать, как и хризантемы. В идеале, весь остальной урожай уже должен быть собран, добавила Позднякова.