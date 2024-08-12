Синоптик Позднякова рассказала, что жаркая погода вернется в Москву в конце недели

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что жаркая погода вернется в российскую столицу к концу недели.

Что касается текущих дней, температура воздуха в городе будет отставать от климатической нормы середины августа примерно на два-три градуса. Позднякова отметила, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала месяца.

К концу недели в столицу придет антициклон. По словам синоптика, осадки прекратятся, а атмосферное давление немного подрастет. Воздух прогреется до +25 градусов.

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