Синоптик Позднякова рассказала, что жаркая погода вернется в Москву в конце недели

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что жаркая погода вернется в российскую столицу к концу недели.

Что касается текущих дней, температура воздуха в городе будет отставать от климатической нормы середины августа примерно на два-три градуса. Позднякова отметила, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала месяца.

К концу недели в столицу придет антициклон. По словам синоптика, осадки прекратятся, а атмосферное давление немного подрастет. Воздух прогреется до +25 градусов.