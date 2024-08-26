Синоптик Позднякова рассказала, что в первых числах сентября в Москве установится жаркая погода

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала о погоде в российской столице в первых числах сентября.

По ее словам, в Москву придет жара до +30 градусов. Такая погода простоит в городе как минимум до 5 сентября. Что касается прогноза на текущей неделе, с четверга в столице ожидается смена воздушного потока.

«Будет преобладать северо-восточный ветер, температура будет более комфортной, +25, +26», — сообщила специалист.

Такие температуры для конца августа — начала сентября можно назвать рекордными, добавила Позднякова.

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