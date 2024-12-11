Синоптик Позднякова рассказала, что в ближайшие дни морозы в Москве будут усиливаться
В ближайшие дни в российской столице морозы будут только усиливаться. Об этом в беседе с RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В четверг, 12 декабря, начнется смена воздушного потока, в некоторых местах пройдет небольшой снег.
«В течение дня — временами небольшой снежок, температура воздуха в течение суток будет отрицательной и практически не будет меняться — -3…-5 градусов», — сообщила Позднякова.
Днем в пятницу, 13 декабря, температура воздуха составит -5... -7 градусов, а в субботу, 14 декабря, опустится до -11 градусов. Такая погода сохранится большую часть воскресенья.