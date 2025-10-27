Синоптик Позднякова рассказала, что сейчас Москва находится под влиянием мощного атлантического циклона

Ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова проинформировала RT о погодных условиях в Москве и Центральной России. Она отметила, что в настоящее время регион находится под влиянием мощного атлантического циклона, который перемещается в сторону Москвы.

Позднякова уточнила, что циклоном формируются атмосферные фронты, которые могут привести к образованию самостоятельного циклона, способного принести сильные осадки. Однако наибольшее количество осадков выпадет на территории Черноземья, а в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие и умеренные дожди.

Метеоролог подчеркнула, что атлантический циклон не окажет значительного влияния на температуру воздуха, и погода останется относительно стабильной.