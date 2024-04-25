Синоптик Позднякова рассказала, что потепление придет в Москву в конце апреля | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:03 Синоптик Позднякова рассказала, что потепление придет в Москву в конце апреля

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Теплая погода и кратковременные дожди ожидают жителей Москвы в конце апреля. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой».

По прогнозам синоптика, с 25 апреля столбики термометров в столице будут достигать в среднем отметки до +14...+19 градусов. Самым теплым днем станет пятница, при этом 26 апреля целый день будут идти дожди.

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В выходные дни 28 и 29 апреля погоду в Москве будет определять антициклон, отметила Позднякова.