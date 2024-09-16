Синоптик Позднякова рассказала, что первый снег в Москве может выпасть уже в октябре

Согласно климатическим данным, в Москве первый снег может выпасть уже в октябре, но он не задержится надолго. Устойчивый покров в российской столице ожидается лишь в конце осени. Об этом сообщила метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сайту телекана «Звезда».