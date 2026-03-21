Синоптик Позднякова рассказала, что москвичи уже могут менять резину на летнюю

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с «Ридусом» информацией, в каких регионах уже можно начинать замену зимней резины на летнюю.

По мнению метеоролога, переходить на летнюю резину пока рано. Ночью температуры все еще опускаются ниже нуля, и подтаявшая вода превращается в лед.

«Ездящие по Москве люди уже могут менять зимнюю резину на летнюю, поскольку температурный режим позволяет. В Москве гораздо меньше снега и обледенелых лужиц», — отметила синоптик.

При этом в Подмосковье такой период настанет не раньше конца месяца, когда ночная температура станет слабоположительной, а большое количество снега растает.