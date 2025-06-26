Синоптик Позднякова рассказала, что июнь в Москве завершится с отрицательной аномалией температуры

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в разговоре с радио Sputnik , что до конца июня температура воздуха в Москве не поднимется выше +20 градусов. По ее словам, июнь завершится с отрицательной аномалией температуры.

Метеоролог отметила, что на последней неделе первого месяца лета ожидается дождь, при том что осадки на большей части территории уже в избытке.

«Температурный фон остается ниже климатической нормы. В отдельные дни в пятницу, например, на 3–3,5 градуса температура ниже нормы. Для того чтобы природа развивалась в соответствии с календарем, нужно, чтобы ночная температура была в пределах средней температуры +13…14 градусов», — пояснила Позднякова.

Дневная температура до конца месяца будет на уровне +15…20 градусов, кроме предстоящих выходных — ожидается +21…22 градусов.