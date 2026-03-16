Синоптик Позднякова рассказала, что антициклон может привести к температурному рекорду в Москве

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова поделилась с RT прогнозом погоды в Москве на ближайшие дни. По ее словам, погодные условия будут определяться антициклоном.
«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры по Москве — -3...-1 градусов, в центре города — положительные значения. Дневная температура — +11...+13 градусов до конца недели», — рассказала Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что сегодня, 16 марта, «будет новый температурный рекорд». Температурный фон в Москве выше климатической нормы на 6—7 градусов.
