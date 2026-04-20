Синоптик Позднякова предупредила о плохой погоде в Москве до конца недели

Синоптик Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» сообщила, что до конца недели жителей Москвы и области ждет дождливая погода с рекордно низким атмосферным давлением.

Ночью температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, на востоке Подмосковья прошел снег. Днем на неделе температура сохранится в пределах +5...+11 градусов, а ночью будет колебаться в районе 0...+5 градусов.

К концу рабочей недели Москву и область накроют высотные циклоны, из-за которых «ждать от них ничего хорошего нам, как говорится, не приходится», — заявила синоптик.

Тем не менее 22 апреля ожидается самый комфортный день — при переменной облачности существенных осадков не предвидится.

Гололед и снег в столице не ожидаются. На большей части территории осадки пройдут в виде небольшого дождя. Накануне в Москве и Подмосковье объявили более чем на сутки желтый уровень опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах.