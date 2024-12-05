Синоптик Позднякова предупредила москвичей о сильном снеге 7 декабря
В субботу, 7 декабря, на Москву обрушится сильный снегопад. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, пока москвичам придется попрощаться с ясной и солнечной погодой. Ей на смену придет пасмурная и облачная.
Синоптик добавила, что уже завтра в российской столице начнется небольшой снег, а в субботу им завалит весь город. Кроме того, в выходные ожидается сильный ветер.
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