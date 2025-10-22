Синоптик Позднякова предупредила москвичей о ночных морозах в начале ноября

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с сайтом RT сообщила, что в Москве начался сезон предзимья.

«Мы вступили в пору предзимья, потому что температура стала ниже +5 градусов. Сегодня, 22 октября, на ВДНХ зафиксирована среднесуточная температура +4,3 градуса», — пояснила специалист.

По словам синоптика, в праздничные дни в начале ноября в столице могут быть ночные морозы и мокрый снег. Температура воздуха начнет снижаться до -4 градусов в ночные часы и +1…+2 градусов в дневные часы. Эти показатели немного ниже климатической нормы, отметила Позднякова.