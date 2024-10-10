Синоптик Позднякова предупредила, что ураган «Милтон» может дойти до России через океан

В США восстанавливаются после урагана «Милтон», который уже ушел в Атлантический океан, оставив разрушения и жертвы во Флориде. Синоптики настороженно следят за его дальнейшим движением, сообщила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, списывать «Милтон» со счетов еще рано. Он, вероятно, станет атлантическим циклоном-трансформером, пересечет океан и может достигнуть России.
Отголоски урагана могут оказать влияние на север Скандинавии и Мурманскую область. Такие циклоны способны вызвать сильный ветер и обильные осадки, но их сила не будет равняться ураганной.
Администрация Воскресенска проведет прием жителей в деревне Елкино 30 октября
Более 9 тысяч заявок отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с января
Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество
Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте