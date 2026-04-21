Синоптик Позднякова посоветовала не ждать тепла в апреле

В последней декаде апреля ожидается неустойчивая погода с прохладными температурами и дождями. Об этом сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

«Преобладающие температуры в ночные часы будут в пределах где-то +1…+6 градусов, и дневная температура преобладающая — где-то +7…+12 градусов», — отметила эксперт.

Она добавила, что в отдельные дни столбики термометров могут приближаться к отметке +14 градусов, но в целом тепла ждать не приходится.