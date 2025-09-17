Синоптик Позднякова пообещала москвичам возвращение теплой погоды после похолодания
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям Москвы возвращение теплой погоды. Об этом сообщил RT.
Как пояснила специалист, понижение температуры в российской столице ожидается в четверг, 18 сентября.
«Четверг и пятница будут менее теплыми, но нельзя сказать, что холодными. По ночам температура воздуха в Москве ожидается в пределах +8…+10 градусов. Дневная в четверг — +18…+20 градусов», — отметила эксперт.
По ее словам, в воскресенье и понедельник столбики термометров поднимутся выше климатической нормы. В эти дни потеплеет до +21…+22 градусов.