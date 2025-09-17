Синоптик Позднякова пообещала москвичам возвращение теплой погоды после похолодания

Как пояснила специалист, понижение температуры в российской столице ожидается в четверг, 18 сентября.

«Четверг и пятница будут менее теплыми, но нельзя сказать, что холодными. По ночам температура воздуха в Москве ожидается в пределах +8…+10 градусов. Дневная в четверг — +18…+20 градусов», — отметила эксперт.

По ее словам, в воскресенье и понедельник столбики термометров поднимутся выше климатической нормы. В эти дни потеплеет до +21…+22 градусов.