Синоптик Позднякова пообещала москвичам теплую погоду без существенных осадков

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей Москвы на этой неделе. Ситуацию будет определять область повышенного атмосферного давления, отметила эксперт в беседе с RT.
По ее словам, 9 июля столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса.
«Местами небольшой кратковременный дождь может собраться только днем во вторник. В остальные дни погода без осадков», — отметила специалист.
Она предупредила о небольшом похолодании, которое придет в среду и четверг вместе с северным ветром. Однако ближе к выходным 30-градусная жара вернется в город.