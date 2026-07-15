Синоптик Позднякова пообещала москвичам приятную погоду для отдыха в выходные

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в конце недели.

По ее словам, в эти дни на погоду будет влиять зона повышенного атмосферного давления.

«В пятницу, субботу и воскресенье (17–19 июля) при переменной облачности осадков не ожидается», — отметила синоптик.

В выходные температура воздуха в Москве повысится до +25...+26 градусов, и погода будет приятной для отдыха.